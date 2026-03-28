Telemarketing, stop ai contratti luce e gas senza consenso degli utenti

Telemarketing, nuove regole sui contratti di luce e gas vietano le attivazioni telefoniche senza consenso esplicito degli utenti, con obbligo per le aziende di dimostrare l’autorizzazione e numeri identificabili per ogni chiamata commerciale.

I contratti di luce e gas conclusi tramite telefonate non autorizzate diventano nulli. È quanto stabiliscono alcuni emendamenti al Dl Bollette approvati dalla Commissione Attività produttive della Camera, che introducono misure più rigide contro le pratiche commerciali aggressive.

Le nuove norme vietano alle aziende di proporre e concludere offerte telefoniche senza un consenso preventivo e documentabile da parte dell’utente. Le chiamate restano possibili solo in due casi precisi: quando il consumatore ha richiesto un contatto diretto oppure quando è già cliente e ha accettato di ricevere comunicazioni promozionali.

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Un altro cambiamento riguarda l’onere della prova, che passa alle società venditrici. Saranno infatti le aziende a dover dimostrare di aver ottenuto il consenso prima di contattare il cliente. In assenza di questa prova, ogni contratto stipulato al telefono sarà considerato privo di validità.

Le imprese dovranno inoltre utilizzare numeri telefonici chiaramente riconducibili alla propria identità. Questo obbligo punta a rendere trasparenti le chiamate e a contrastare l’uso di numerazioni anonime o mascherate.

In caso di violazioni, gli utenti potranno segnalare le chiamate irregolari al Garante per la privacy e all’Agcom, indicando il numero da cui sono stati contattati. Se le verifiche confermeranno l’irregolarità, l’Autorità potrà ordinare agli operatori telefonici la sospensione immediata delle linee utilizzate.

Il provvedimento rafforza quindi i controlli sul teleselling e introduce strumenti più incisivi per limitare le chiamate indesiderate e proteggere i consumatori da attivazioni non richieste.