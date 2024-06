Geolier torna single: è finita con Valeria D'Agostino

Il rapper napoletano Geolier ha annunciato la fine della sua relazione con l'influencer Valeria D'Agostino. La notizia è stata confermata dallo stesso artista in un'intervista a Esse Magazine, dove ha descritto la rottura come uno dei momenti più difficili della sua vita. “È stata la cosa più difficile da superare, perché ero abituato a vivere in quel modo”, ha detto. La coppia, che aveva tentato di ricucire il rapporto dopo una separazione iniziale, ha deciso di prendere strade diverse definitivamente.

La separazione tra Geolier e Valeria ha suscitato grande attenzione mediatica. Gabriele Parpiglia, il giornalista che per primo ha riportato la notizia del presunto tradimento del rapper con Maria Esposito, ha aggiunto che i due ex partner hanno rimosso tutte le foto condivise sui social media, segnando una rottura netta. Geolier ha sottolineato l'importanza dell'amore nella sua vita e come questa esperienza influenzi la sua musica.

Il Presunto Flirt con Maria Esposito

Mesi fa, erano emerse indiscrezioni riguardanti un possibile tradimento di Geolier con Maria Esposito, attrice di "Mare Fuori" e protagonista del videoclip del brano "I’ p’ me, tu p’ te". Entrambi avevano smentito queste voci, dichiarando di essere solo amici. Tuttavia, Valeria aveva rimosso tutte le loro foto dal suo profilo Instagram poco dopo, alimentando ulteriori speculazioni. Nonostante la smentita, la notizia ha influito sulla percezione pubblica della coppia e ha preceduto la conferma ufficiale della loro separazione.

La notizia della separazione ha generato numerosi commenti e reazioni sui social media, con molti fan che esprimono sostegno a entrambi. Geolier ha dichiarato di non essere alla ricerca di una nuova relazione in questo momento e ha elogiato le ragazze napoletane per la loro passionalità. Valeria, da parte sua, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla fine della relazione, mantenendo un profilo basso.