Canguro in fuga nel Wisconsin, ricerche senza sosta per Chesney

Chesney è fuggito da una fattoria del Wisconsin probabilmente spaventato e ha scatenato una ricerca notturna tra strade e boschi, con droni e volontari impegnati a inseguire il canguro in pannolino denim visto saltare tra le vie di Necedah.

Un canguro domestico è scappato da una fattoria a Necedah, nel Wisconsin, trasformando una giornata qualunque in una corsa contro il tempo. Chesney, questo il nome dell’animale, è stato avvistato mentre saltava tra le strade cittadine, attirando l’attenzione di residenti e autorità.

La segnalazione è arrivata dall’ufficio dello sceriffo della contea di Juneau, che ha diffuso l’allarme invitando i cittadini a mantenere le distanze. L’animale, probabilmente impaurito, si muoveva con rapidità nella zona compresa tra la 23ª e la 9ª strada, senza mai allontanarsi troppo dall’area circostante.

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A rendere la scena ancora più insolita, il fatto che il canguro indossasse un pannolino in denim. Le immagini e i racconti dei testimoni hanno rapidamente fatto il giro della comunità, mentre le autorità organizzavano le operazioni per riportarlo in sicurezza.

Le ricerche si sono intensificate con l’impiego di droni, utilizzati per monitorare dall’alto boschi e sentieri. Durante una delle operazioni serali, un gruppo di otto persone ha cercato di accerchiarlo seguendo le indicazioni dall’alto, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

In un momento particolarmente concitato, uno dei partecipanti è riuscito ad avvicinarsi e a tentare una presa, ma Chesney si è liberato con uno scatto fulmineo, dimostrando una velocità sorprendente. Dopo oltre due ore di tentativi, la squadra ha sospeso le operazioni intorno all’una di notte.

Nonostante la fuga, le condizioni dell’animale sembrano buone. Secondo il proprietario, il canguro è in salute e continua a muoversi agilmente nella stessa zona, aumentando le possibilità di un recupero a breve.

Il piano ora è cambiare approccio. Il proprietario ha deciso di tentare da solo, con la luce del giorno, cercando di avvicinarlo con calma per convincerlo a rientrare senza forzature.

Nel frattempo, la comunità locale resta coinvolta e pronta a dare una mano. L’episodio ha unito curiosità e preoccupazione, mentre proseguono gli sforzi per riportare Chesney al sicuro.