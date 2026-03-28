Salis controllata in hotel a Roma, polemica politica sul blitz della polizia

Ilaria Salis è stata controllata dalla polizia in un hotel a Roma dopo una segnalazione estera. L’eurodeputata denuncia un intervento durato oltre un’ora prima della manifestazione No Kings.

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, racconta di essere stata sottoposta a un controllo della polizia all’alba nella sua stanza d’albergo a Roma, poche ore prima della manifestazione “No Kings”. L’intervento, durato più di un’ora, sarebbe stato effettuato come misura preventiva.

Sui social, la parlamentare ha parlato di un episodio grave, collegandolo alle recenti norme sulla sicurezza e criticando apertamente il governo guidato da Giorgia Meloni. Secondo Salis, l’operazione rappresenterebbe un segnale preoccupante per il diritto di manifestare, che ha ribadito di voler difendere.

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Dura la reazione dei leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che definiscono l’accaduto “inaccettabile”. I due esponenti politici sottolineano come un controllo di questo tipo, rivolto a una parlamentare, sollevi interrogativi sul rispetto delle garanzie democratiche e chiedono chiarimenti al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Dalla questura di Roma arriva una versione diversa dei fatti. Gli agenti, spiegano, hanno agito in seguito a una segnalazione proveniente da un Paese europeo terzo. In base alle procedure, l’intervento sarebbe stato obbligatorio e privo di margini discrezionali per le autorità italiane.