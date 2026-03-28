WhatsApp introduce la descrizione membro nei gruppi per chiarire il ruolo degli utenti. La novità serve a rendere più immediata l’identificazione nelle chat e consente brevi presentazioni visibili a tutti i partecipanti.

Nuova funzione in arrivo su WhatsApp per migliorare la gestione delle conversazioni di gruppo. Si chiama “descrizione membro” ed è già disponibile sia su Android sia su iOS. Permette agli utenti di aggiungere una breve indicazione su di sé o sul proprio ruolo all’interno della chat.

La novità è pensata per rendere più chiara la partecipazione nei gruppi numerosi. Ad esempio, si può specificare di essere l’allenatore in una squadra sportiva o indicare il proprio incarico in un’associazione. La descrizione appare sotto il nome dell’utente nei messaggi e anche nell’elenco dei membri.

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Ogni descrizione è legata al singolo gruppo, quindi può cambiare a seconda della chat. Questo significa che uno stesso utente può presentarsi in modo diverso in base al contesto. Il testo è limitato a un massimo di 30 caratteri e non consente l’uso di link, simboli particolari o elementi grafici.

Per aggiungere la descrizione basta aprire la chat di gruppo, entrare nelle informazioni del gruppo e selezionare l’opzione dedicata accanto al proprio nome. Dopo aver scritto il testo, è sufficiente salvare per renderlo visibile agli altri partecipanti.

La modifica segue lo stesso percorso: si accede alle informazioni del gruppo, si seleziona il proprio profilo e si aggiorna il contenuto. In qualsiasi momento è anche possibile eliminare la descrizione con pochi passaggi, tornando alla schermata di modifica e scegliendo l’opzione di cancellazione.