GionnyScandal lascia il Grande Fratello Vip per nostalgia e scelta personale

GionnyScandal lascia il Grande Fratello Vip per nostalgia e bisogno personale, dopo giorni difficili lontano dalla fidanzata Clara e dalla sua famiglia. Il rapper sceglie di uscire per ritrovare equilibrio e serenità.

GionnyScandal ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 27 marzo 2026. Il rapper ha scelto di uscire volontariamente dalla casa, spiegando di voler dare priorità al proprio benessere dopo giorni segnati da forte malinconia.

Il cantante, all’anagrafe Gionata Ruggieri, ha raccontato di aver sofferto la distanza dagli affetti più cari, in particolare dalla fidanzata Clara e dal suo gatto Teddy. «Preferisco stare bene piuttosto che restare qui», ha detto prima di salutare gli altri concorrenti.

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Nei giorni precedenti, GionnyScandal si era confidato con i coinquilini ripercorrendo la sua storia personale. Nato in Basilicata, è stato lasciato dai genitori biologici a pochi mesi di vita e adottato in Brianza. L’infanzia è stata segnata da lutti precoci: il padre adottivo è morto quando aveva cinque anni, la madre adottiva è scomparsa per un infarto quando lui ne aveva dieci.

Accanto a lui è rimasta la nonna, figura centrale nella sua crescita. Da adulto ha poi cercato i genitori biologici, riuscendo a incontrarli. Il primo contatto con la madre è stato intenso, ma il rapporto con il padre si è interrotto poco dopo per motivi economici.

Durante la puntata, l’ingresso a sorpresa della fidanzata Clara ha cercato di incoraggiarlo a resistere nel gioco. La ragazza, arrivata dalla Svizzera, lo ha invitato a non arrendersi e a proseguire l’esperienza, ricordandogli le difficoltà già superate in passato.

Nonostante il sostegno ricevuto anche da altri concorrenti, tra cui Marco Berry e Alessandra Mussolini, GionnyScandal ha confermato la sua decisione. Prima di uscire, ha salutato i compagni sottolineando il legame costruito nella casa e dando appuntamento fuori dal reality.