Incidente con un Suv dopo una serata insieme: morto un 25enne, quattro amici feriti gravi

Un rientro all’alba si è trasformato in tragedia tra Taranto e Bari: un giovane ha perso la vita in un’uscita di strada con un Suv, mentre quattro amici lottano in ospedale con ferite gravi.

Il bilancio dell’impatto avvenuto all’alba lungo la strada Laterza-Altamura è drammatico: un ragazzo di 25 anni è deceduto sul colpo e altre quattro persone, tutte coetanee o poco più grandi, sono rimaste gravemente ferite.

Il gruppo viaggiava a bordo di un Suv di grossa cilindrata. Per ragioni ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che è finito fuori dalla carreggiata dopo una sbandata improvvisa. L’urto non ha lasciato scampo a uno degli occupanti.

I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti. I quattro sopravvissuti sono stati trasportati in strutture sanitarie diverse. La situazione più critica riguarda una giovane con un trauma toracico che ha impedito il trasferimento in elicottero; ora è ricoverata al Policlinico di Bari in condizioni considerate molto serie.

Due degli altri feriti si trovano all’Ospedale della Murgia, mentre un 24enne è stato trasferito al Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove è ricoverato in coma per politraumi.

Sul luogo dell’incidente hanno effettuato i rilievi i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità attraverso testimonianze e verifiche tecniche sul veicolo.