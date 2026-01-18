Incidente con un Suv dopo una serata insieme: morto un 25enne, quattro amici feriti gravi

Angelo Caputo | 18 gen 2026

Un rientro all’alba si è trasformato in tragedia tra Taranto e Bari: un giovane ha perso la vita in un’uscita di strada con un Suv, mentre quattro amici lottano in ospedale con ferite gravi.

incidente dopo

Il bilancio dell’impatto avvenuto all’alba lungo la strada Laterza-Altamura è drammatico: un ragazzo di 25 anni è deceduto sul colpo e altre quattro persone, tutte coetanee o poco più grandi, sono rimaste gravemente ferite.

Il gruppo viaggiava a bordo di un Suv di grossa cilindrata. Per ragioni ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che è finito fuori dalla carreggiata dopo una sbandata improvvisa. L’urto non ha lasciato scampo a uno degli occupanti.

I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti. I quattro sopravvissuti sono stati trasportati in strutture sanitarie diverse. La situazione più critica riguarda una giovane con un trauma toracico che ha impedito il trasferimento in elicottero; ora è ricoverata al Policlinico di Bari in condizioni considerate molto serie.

Due degli altri feriti si trovano all’Ospedale della Murgia, mentre un 24enne è stato trasferito al Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove è ricoverato in coma per politraumi.

Sul luogo dell’incidente hanno effettuato i rilievi i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità attraverso testimonianze e verifiche tecniche sul veicolo.