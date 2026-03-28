Ora legale 2026, quando cambia l'orario e cosa succede alle lancette

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Il ritorno dell’ora legale scatta nella notte tra il 28 e il 29 marzo per sfruttare meglio la luce naturale e ridurre i consumi. Alle 2 le lancette passano alle 3 e si dorme un’ora in meno.

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