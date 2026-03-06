Ora legale 2026, quando cambia l'orario e come spostare le lancette
Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 torna l’ora legale per sfruttare meglio la luce naturale e ridurre i consumi di energia. Alle 2 gli orologi dovranno essere spostati avanti di un’ora, con un’ora di sonno in meno ma serate più luminose.
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo entrerà in vigore in Italia la ora legale. Alle 2 del mattino gli orologi dovranno essere portati avanti di un’ora, passando direttamente alle 3. Il cambio permette di sfruttare più a lungo la luce del sole nelle ore serali.
Lo spostamento delle lancette comporta una notte più corta, con un’ora di sonno in meno. In compenso le giornate sembreranno più lunghe. Il tramonto arriverà più tardi e il pomeriggio resterà illuminato più a lungo, con effetti pratici sulla vita quotidiana.
La maggiore presenza di luce naturale nelle ore serali contribuisce anche a ridurre l’uso dell’illuminazione artificiale. Questo significa consumi energetici più bassi e un possibile alleggerimento delle bollette, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi.
Con il passare delle settimane le giornate continueranno ad allungarsi fino al solstizio d’estate, previsto per il 21 giugno 2026. L’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, il 25 ottobre, quando gli orologi verranno riportati indietro di un’ora e tornerà l’ora solare.
Il calendario del cambio segue una regola precisa. L’ora legale viene introdotta nell’ultimo fine settimana di marzo e, nei prossimi anni, cadrà progressivamente qualche giorno prima, fino al 25 marzo 2029. Dal 2030 il ciclo tornerà a partire dal 31 marzo.