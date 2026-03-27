Kim Kardashian e Ray J accordo segreto sul sex tape da 6 milioni

Kim Kardashian ha firmato un accordo riservato con Ray J per chiudere le dispute sul sex tape, dopo anni di accuse reciproche. Il patto, siglato nel 2023, prevede silenzio reciproco e un pagamento milionario.

Nel 2023 Kim Kardashian e il cantante Ray J hanno raggiunto un’intesa privata per mettere fine alle polemiche legate al loro sex tape, diventato noto nei primi anni Duemila. Il documento, firmato anche da Kris Jenner e Sonja Norwood, stabilisce una serie di vincoli precisi tra le parti coinvolte.

L’accordo, definito come un patto di riservatezza con rinuncia reciproca a eventuali azioni legali, impone a tutti i firmatari di non rilasciare dichiarazioni offensive o dannose sulla reputazione degli altri. Inoltre, Ray J si è impegnato a non avanzare pretese nei confronti di piattaforme come Hulu o Disney, dove va in onda il reality della famiglia Kardashian.

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Il documento è emerso nell’ambito della causa per diffamazione avviata da Kim Kardashian e dalla madre Kris Jenner contro Ray J. Le due sostengono che alcune dichiarazioni pubbliche del cantante, in cui parlava di presunte indagini federali nei loro confronti, siano infondate.

Dal canto suo, Ray J ha risposto con una controquerela, accusando le Kardashian di aver diffuso per anni una versione falsa dei fatti, secondo cui il video sarebbe stato diffuso senza il consenso di Kim. Il cantante sostiene invece che la situazione sia stata raccontata in modo distorto fin dall’inizio.

Secondo quanto dichiarato da Ray J, l’intesa prevedeva anche un compenso economico di 6 milioni di dollari e sanzioni in caso di violazione degli impegni presi. L’artista afferma che, poco dopo la firma, l’accordo sarebbe stato infranto quando il tema del sex tape è tornato nel reality “The Kardashians”.