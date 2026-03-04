eFootball Kick-Off arriva su Nintendo Switch 2 il 4 giugno

Konami lancia eFootball Kick-Off su Nintendo Switch 2 il 4 giugno 2026 perché vuole portare la sua serie calcistica sulla nuova console Nintendo. Il gioco uscirà solo in formato digitale e costerà 19,99 euro.

eFootball Kick-Off sarà disponibile dal 4 giugno 2026 in esclusiva digitale su Nintendo Switch 2. Konami ha fissato il prezzo consigliato a 19,99 euro. Il titolo segna il debutto della serie eFootball su una console Nintendo ed è pensato per partite rapide sia in solitaria sia con amici, online o in locale.

Chi prenota il gioco in anticipo riceverà un bonus speciale. Il pre-ordine sblocca infatti Lionel Messi come giocatore utilizzabile nella modalità “Tour Mondiale”, permettendo di inserirlo subito nella propria squadra.

Tra le modalità principali c’è Tour Mondiale, dove i giocatori creano un club e partecipano a tornei in diversi paesi. Vincendo le partite è possibile ingaggiare calciatori delle squadre battute oppure acquistare nuove stelle usando la valuta ottenuta durante le competizioni.

Nel gioco torna anche la Coppa Internazionale, torneo tra nazionali che si disputa ogni quattro anni. I giocatori possono scegliere una rappresentativa e guidarla lungo il percorso verso il titolo.

Konami ha introdotto inoltre modalità pensate per chi si avvicina per la prima volta ai giochi di calcio. Tra queste il calcio 6 contro 6, che favorisce azioni veloci e più occasioni da gol. Un sistema di rango valuta le prestazioni e accompagna la crescita dei giocatori partita dopo partita.

Le partite possono essere giocate ovunque grazie alle sfide online e locali. È possibile affrontare l’intelligenza artificiale, sfidare amici sulla stessa console oppure competere con utenti di tutto il mondo.

Il lancio è programmato alla vigilia del grande torneo calcistico internazionale che si terrà quest’estate in Nord America. Konami punta così a sfruttare l’attesa per l’evento sportivo per portare i giocatori dentro l’atmosfera del calcio globale.