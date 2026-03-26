Gialappashow torna su Tv8 dal 30 marzo tra satira senza filtri e nuovi protagonisti

Il Gialappashow riparte dal 30 marzo su Tv8 con una nuova stagione senza filtri, puntando sulla satira politica e sull’attualità. In apertura Jovanotti affianca il Mago Forest, tra parodie e nuovi personaggi comici.

La settima edizione di Gialappashow debutta lunedì 30 marzo in prima serata su Tv8, con trasmissione anche su Sky e in streaming su Now. Il programma firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin mantiene la sua linea editoriale: satira diretta, riferimenti continui all’attualità e nessuna intenzione di smussare i toni.

Alla guida dello show resta il Mago Forest, affiancato nella prima puntata da Jovanotti. Il cantante parteciperà anche in versione caricaturale grazie all’interpretazione di Giovanni Vernia, che porterà in scena una parodia volutamente sopra le righe. Durante la presentazione, lo stesso Forest ha ironizzato su possibili incarichi politici, mentre la Gialappa’s Band ha scherzato sui nomi dei futuri co-conduttori.

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Gli autori hanno ribadito che eventuali dubbi sui contenuti non cambiano la linea del programma. Quando uno sketch viene ritenuto troppo spinto, la decisione finale resta quella di mandarlo comunque in onda. Le parodie più pungenti sono parte integrante dello stile dello show, anche quando provocano reazioni da parte dei personaggi coinvolti.

Nel corso delle puntate si alterneranno diversi co-conduttori, tra cui Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia. Il cast conferma volti noti della comicità televisiva e introduce nuovi personaggi pronti a entrare nel repertorio del programma.

Tra le novità, Maccio Capatonda sarà protagonista del podcast surreale “Storie male”, mentre Brenda Lodigiani aggiunge alla già nota Annalaisa una nuova cantante, Bereguarda. Valentina Barbieri propone invece una versione inedita di Sabrina Ferilli, mentre Michela Giraud guida la serie ambientata in una scuola serale “A’ Vicepreside”.

Giulia Vecchio porta in scena una Iva Zanicchi senza filtri e una Ema Stokholma sempre sorpresa, oltre a riprendere i personaggi già affermati. Gigi interpreta Roberto Saviano nella rubrica “Malavisione” e Fabrizio Corona in “Falserrimo”. Giovanni Vernia amplia il suo repertorio con nuove imitazioni, tra cui Achille Lauro e Cesare Cremonini, oltre al rapper Spasmo.

Ubaldo Pantani torna nei panni di Pier Silvio Berlusconi e del personaggio Gineprio, mentre non manca la storica “Sensualità a Corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Tra le nuove produzioni spiccano anche “Terapia di gruppo” e una parodia di “Pechino Express”, con coppie improbabili in gara.