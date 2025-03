GialappaShow torna su TV8 dal 31 marzo 2025

La nuova stagione di GialappaShow, il programma comico ideato dalla Gialappa's Band, andrà in onda in prima visione assoluta su TV8 a partire da lunedì 31 marzo 2025 alle 21:30. La trasmissione sarà disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Alla conduzione, il confermato Mago Forest sarà affiancato nella prima puntata da Elodie, che oltre al ruolo di co-conduttrice, si esibirà in un duetto con Annalaisa, parodia di Annalisa interpretata da Brenda Lodigiani.

Il cast si arricchisce con due nuove presenze: Giulia Vecchio, che interpreterà Monica Setta, e Carlo Amleto, protagonista di performance musicali a sorpresa. Torneranno anche le celebri rubriche, tra cui "Sensualità a Corte" con Marcello Cesena e Simona Garbarino; nella prima puntata, ospite speciale sarà Costantino Della Gherardesca. Inoltre, al citofono di Miriam (Brenda Lodigiani) suonerà Valerio Mastandrea.

I comici storici del programma riproporranno personaggi noti e nuove imitazioni: Valentina Barbieri sarà Michelle Hunziker, Brenda Lodigiani interpreterà Marcella Bella, Max Giusti vestirà i panni di Renato Zero e Antonino Cannavacciuolo, Ubaldo Pantani debutterà come Massimo Cacciari, Giovanni Vernia proporrà una versione rivisitata di Damiano David, Alessandro Betti sarà il nuovo disturbatore di studio, Stefano Rapone parodierà i monologhi seri de "Le Iene", Gigi e Ross impersoneranno Pio e Amedeo, mentre Edoardo Ferrario tornerà nei panni di Maicol Pirozzi. Toni Bonji aprirà ogni puntata con annunci personali del programma.

Tra le novità, la serie "Grande Fratello RIP" si aggiungerà alle già conosciute "Doc Doc chi è?" e "Ultimo Appuntamento". Non mancheranno i commenti della Gialappa's Band su programmi TV, tormentoni del web e partite di calcio internazionale, già protagonisti in "Gialappa’s Night" in seconda serata nei mercoledì di UEFA Champions League su TV8.

La musica avrà un ruolo centrale, con i Neri per Caso che, nella prima puntata, si esibiranno insieme a Elodie e a Maurizio Capone & Bung Bangt sulle note di "Superstition" e "As" di Stevie Wonder. Le parti musicali saranno curate dal Maestro Vittorio Cosma.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è affidata ad Andrea Fantonelli.