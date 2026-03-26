Mirta Agnoletti trovata morta in casa a 48 anni sul Montello

Mirta Agnoletti è stata trovata morta nella sua casa sul Montello a 48 anni per una malattia improvvisa. A dare l’allarme sono stati gli amici, insospettiti dalla sua assenza a un servizio di volontariato.

Il corpo senza vita di Mirta Agnoletti è stato rinvenuto lunedì sera nella sua abitazione di via Lancieri di Firenze, sul Montello. A intervenire sono stati i carabinieri, avvisati dagli amici che da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Il decesso risalirebbe a diverse ore prima, probabilmente nella notte tra domenica e lunedì.

La donna, 48 anni, è stata stroncata da una malattia che non le ha lasciato scampo. Autonoma, determinata e molto attiva nella vita sociale del paese, era conosciuta per il suo carattere deciso e per l’impegno costante verso gli altri.

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La sera della scoperta avrebbe dovuto occuparsi del trasporto di alcuni ragazzi immigrati, attività che svolgeva come volontaria per l’associazione Yalla, di cui era tra i fondatori. Non vedendola arrivare all’appuntamento e senza ricevere risposte, la presidente Chiara Viganò si è recata a casa sua e ha poi chiesto l’intervento dei militari.

In paese Mirta Agnoletti era una figura molto nota anche per la gestione dell’azienda agricola di famiglia, avviata dalla madre e dallo zio sulle colline della zona. Al lavoro affiancava numerose attività di volontariato e aveva ricoperto più volte il ruolo di presidente di seggio tra Giavera e Santi Angeli.

Il sindaco Andrea Maccari la ricorda come una persona schietta e coerente, dal carattere forte ma generosa. Nelle ore successive alla notizia, amici e conoscenti hanno condiviso messaggi di affetto, tra cui quello inciso sull’epigrafe che la descrive come una presenza capace di restare nei gesti quotidiani e nei ricordi.

L’ultimo saluto è previsto per domani alle 15.30.