Esplosione a Villaricca, locale distrutto durante lavori: tre feriti

A Villaricca un’esplosione ha devastato un locale in ristrutturazione causando tre feriti. L’incidente è avvenuto a metà giornata in via Consolare Campana mentre erano in corso lavori per aprire una pizzeria.

Momenti di paura a Villaricca, dove un’esplosione ha colpito un’attività commerciale situata in via Consolare Campana, al confine con Qualiano e Marano. Il boato si è verificato intorno alle 12.15, danneggiando gravemente i locali e richiamando immediatamente soccorsi e forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, l’edificio interessato era oggetto di lavori per la trasformazione di un negozio di abbigliamento in una pizzeria prossima all’apertura. All’interno si trovavano il proprietario e due operai, tutti rimasti feriti ma non in condizioni gravi.

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Le squadre del 118 sono intervenute sul posto per prestare le prime cure, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. I carabinieri hanno avviato i rilievi per chiarire l’origine dell’esplosione.

Ipotesi bombola e verifiche in corso

Tra le cause al vaglio degli investigatori c’è l’eventuale scoppio di una bombola, ipotesi che resta da confermare. L’area, nei pressi del cosiddetto Ponte di Suurriento, è stata isolata per consentire tutte le operazioni di sicurezza e accertamento.

I militari dell’Arma stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità legate ai lavori in corso all’interno del locale.