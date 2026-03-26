TonyPitony conquista Londra con uno show tra musica e ironia

Tony Pitony conquista Londra con uno show ironico e musicale al The Garage, tra canzoni provocatorie e battute bilingue. Il pubblico, accorso da tutta la città, ha riempito il locale registrando il tutto esaurito già settimane prima.

Il cantante siciliano TonyPitony è salito sul palco del The Garage di Londra la sera del 25 marzo, regalando al pubblico uno spettacolo che ha mescolato musica e comicità. Il locale di North London, completamente esaurito da settimane, ha accolto fan e curiosi accorsi per assistere a una performance fuori dagli schemi.

Durante il live, l’artista ha proposto alcuni dei suoi brani più noti, caratterizzati da testi irriverenti e provocatori. In scaletta pezzi come “Donne Ricche”, “Culo” e “Striscia”, accolti con entusiasmo e applausi continui da parte della platea.

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Non solo musica: lo spettacolo si è distinto anche per il ritmo serrato di gag e interventi ironici. Pitony ha alternato le canzoni a momenti di dialogo diretto con il pubblico, creando un clima leggero e partecipato.

Uno show tra due lingue e ironia sugli italiani all’estero

Nel corso della serata, il cantante ha utilizzato sia l’italiano che l’inglese, passando con naturalezza da una lingua all’altra. Le battute hanno coinvolto soprattutto gli italiani presenti in sala, con riferimenti alla vita da fuorisede nella capitale britannica.

Tra i momenti più apprezzati, una serie di freddure sulle diverse realtà degli italiani a Londra. “Alzino le mani i lavapiatti, alzino le mani i figli di papà”, ha detto dal palco, suscitando risate e reazioni immediate tra il pubblico.

Originario di Siracusa, Pitony ha trascorso parte della sua formazione proprio a Londra, dove ha studiato arte drammatica. In passato ha preso parte a produzioni teatrali anche nel West End, esperienza che si riflette nella costruzione scenica dei suoi spettacoli.