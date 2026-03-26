Pranzo in famiglia a Pontecorvo, sei persone intossicate dopo le fettuccine ai funghi

Sei persone a Pontecorvo sono finite in ospedale dopo un pranzo in famiglia a causa di una sospetta intossicazione da funghi nelle fettuccine, con sintomi comparsi subito dopo il pasto e intervento urgente dei sanitari.

Un pranzo tra parenti si è concluso con una corsa in ospedale per sei residenti di Pontecorvo, nel Frusinate. I commensali hanno accusato un malessere poco dopo aver consumato fettuccine condite con funghi, preparate durante l’incontro familiare.

I primi disturbi, soprattutto allo stomaco e all’intestino, sono comparsi già al termine del pasto. La rapidità con cui si sono manifestati ha spinto i presenti a chiedere assistenza al presidio sanitario locale.

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Le condizioni dei pazienti hanno richiesto il trasferimento in ambulanza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove il personale medico è intervenuto con urgenza per stabilizzare la situazione.

Accertamenti sui funghi e cure immediate

In ospedale, i sei pazienti sono stati sottoposti a lavanda gastrica e a una terapia mirata per contrastare gli effetti dell’intossicazione. I medici hanno disposto il ricovero in osservazione per tutta la notte, seguendo i protocolli previsti in questi casi.

Parallelamente, i resti dei funghi consumati durante il pranzo sono stati sequestrati per essere analizzati. Gli esami serviranno a verificare se si trattasse di specie tossiche o mal conservate.

Al termine dei controlli effettuati il mattino successivo, i sanitari hanno escluso complicazioni gravi: tutti i pazienti sono stati dichiarati fuori pericolo. Rimane da chiarire con precisione l’origine dell’intossicazione.