Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalía a Milano

Stefano De Martino è stato visto con Brenda Lodigiani al concerto di Rosalía a Milano dopo precedenti uscite insieme, alimentando nuove voci sulla loro vicinanza anche fuori dal lavoro.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati avvistati fianco a fianco sugli spalti del Forum di Assago durante la tappa milanese del tour di Rosalía. La loro presenza insieme, lontano dai riflettori televisivi, riaccende le indiscrezioni su un possibile legame che andrebbe oltre quello professionale.

I due lavorano insieme nel programma Stasera tutto è possibile, ma non è la prima volta che vengono notati in contesti informali. Già nei mesi scorsi erano stati paparazzati a Napoli durante una cena, episodio che aveva fatto nascere i primi sospetti su una frequentazione più personale.

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Le immagini scattate al concerto mostrano De Martino e Lodigiani seduti uno accanto all’altra, entrambi vestiti di nero. Lui appare rilassato mentre conversa con un’altra persona, lei invece osserva il palco con attenzione.

Le immagini dal Forum e le voci sul rapporto

Lo scatto, diffuso sui social da chi era presente alla serata, ha rapidamente fatto il giro del web. Nonostante questo, i diretti interessati continuano a non commentare e, secondo chi li conosce, tra loro non ci sarebbe alcuna relazione sentimentale. Entrambi, però, risultano single e le uscite condivise alimentano curiosità.

La serata al Forum è stata segnata anche da un imprevisto: il concerto è stato interrotto in anticipo a causa di un malessere dell’artista, colpita da un’intossicazione alimentare poco prima dell’esibizione.

Tra il pubblico non mancavano altri volti noti. Presenti diverse influencer e imprenditrici, tra cui anche Gilda Ambrosio, legata in passato a De Martino. La stilista si trovava a poca distanza dai due, ma non ci sarebbero stati contatti durante la serata.