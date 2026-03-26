Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi a otto anni dalla scomparsa

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi a otto anni dalla morte, avvenuta il 26 marzo 2018, condividendo una foto del passato e parole personali. Anche Carlo Conti e la Rai rendono omaggio al conduttore con messaggi e uno speciale tv.

Il 26 marzo 2018 si spegneva a 60 anni Fabrizio Frizzi, volto amatissimo della televisione italiana. A distanza di otto anni, il ricordo resta vivo tra colleghi e pubblico, segnato da affetto sincero e da un’eredità professionale che continua a essere riconosciuta.

Tra le prime a dedicargli un pensiero è stata Antonella Clerici, che sui social ha pubblicato uno scatto risalente agli anni in cui lavoravano insieme. Accanto all’immagine, parole semplici e personali che riportano a un legame che andava oltre il lavoro.

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Nel messaggio, la conduttrice ha evocato la loro giovinezza condivisa e il ricordo di un’amicizia rimasta intatta nel tempo. Il post, accompagnato da una canzone di Francesco De Gregori, restituisce il ritratto di un rapporto autentico e mai interrotto.

Il ricordo degli amici e lo speciale Rai

Anche Carlo Conti ha voluto ricordare Frizzi con un messaggio affidato ai social, ripercorrendo i momenti vissuti insieme dentro e fuori dagli studi televisivi. Nel suo racconto emergono i tratti più umani del collega, tra risate, abbracci e una presenza che continua a mancare.

Conti ha condiviso alcune fotografie, tra cui una che li ritrae insieme ad Antonella Clerici durante una delle ultime apparizioni televisive di Frizzi. Un momento rimasto impresso nella memoria del pubblico e degli stessi protagonisti.

Nel giorno dell’anniversario, anche la Rai ha scelto di rendere omaggio al conduttore con una programmazione dedicata. In onda su Rai Storia e Rai Cultura uno speciale realizzato nel 2007, in cui Frizzi racconta il proprio percorso professionale e personale attraverso un’intervista.

Il programma ripercorre le tappe principali della sua carriera, offrendo uno sguardo diretto sul suo modo di vivere la televisione e il rapporto con il pubblico, che negli anni lo ha seguito con affetto costante.