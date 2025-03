Fabrizio Frizzi: il ricordo di colleghi e amici a 7 anni dalla scomparsa

Il 26 marzo 2025 segna il settimo anniversario della scomparsa di Fabrizio Frizzi, amato conduttore televisivo italiano. Frizzi è deceduto nel 2018 all'età di 60 anni a causa di un'emorragia cerebrale. Nato a Roma il 5 febbraio 1958, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama televisivo italiano, conducendo programmi di successo come "Miss Italia", "Domenica In", "I Fatti Vostri", "Scommettiamo che...?" e "L'Eredità". Oltre alla carriera televisiva, ha prestato la sua voce al personaggio di Woody nella versione italiana dei film "Toy Story".

In occasione di questo anniversario, numerosi colleghi e amici hanno condiviso ricordi e omaggi in sua memoria. Carlo Conti ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Frizzi e Antonella Clerici, accompagnata dal messaggio: "Fabrizio sempre nei nostri cuori". Anche Antonella Clerici ha ricordato Frizzi sui social, scrivendo: "Sono già passati 7 anni ma sei sempre nel cuore di tutti. Il tuo ricordo non passa mai". Mara Venier ha condiviso su Instagram una storia con la scritta: "Fabrizio è sempre con noi", accompagnata dalla canzone "O forse sei tu" di Elisa. Paola Saluzzi ha espresso il suo affetto con le parole: "I giorni senza te, Fabrizio caro, sono pieni delle tue risate, dei tuoi gesti così buoni e veri, della tua signorilità, del tuo buonumore tenace nel rispetto di tutti. Manchi. Sei qui, comunque e per sempre".

La moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, e la loro figlia Stella, continuano a mantenere vivo il suo ricordo. Mantovan ha recentemente partecipato a trasmissioni televisive, sottolineando l'importanza della memoria del marito. Inoltre, ha inaugurato una casa di accoglienza realizzata in onore di Frizzi, a testimonianza del suo impegno nel sociale.

Fabrizio Frizzi rimane una figura centrale nella storia della televisione italiana, ricordato per la sua professionalità, gentilezza e il sorriso che ha saputo regalare al pubblico e ai colleghi.

