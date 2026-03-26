Maltempo in Italia, vento e pioggia causano danni da Genova a Roma

Maltempo in Italia, una donna ferita a Genova per il vento che ha spezzato un ramo. Pioggia e grandine bloccano Roma mentre raffiche violente causano danni e interventi dei soccorsi in più regioni.

A Genova una donna di 65 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un grosso ramo di pino caduto per le forti raffiche di vento. L’incidente è avvenuto in via Bartolomeo Guidobono, nel quartiere di Carignano, mentre la donna stava passeggiando con il marito.

I soccorsi del 118 e della Croce Bianca sono intervenuti rapidamente: la donna ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa e un trauma al ginocchio. Sul posto anche la polizia locale, i vigili del fuoco e i tecnici comunali incaricati della gestione del verde pubblico.

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Il vento continua a creare disagi in città. Un volo in arrivo da Napoli è stato dirottato su Pisa e i passeggeri diretti a Parigi sono stati trasferiti in pullman fino a Torino. Restano inoltre chiusi parchi, giardini e cimiteri, mentre è vietato il transito di alcuni veicoli sulla Sopraelevata Aldo Moro.

Roma e Centro Italia alle prese con allagamenti e danni

A Roma pioggia intensa, grandine e raffiche di vento hanno paralizzato la circolazione fin dalla notte. Diverse strade sono finite sott’acqua e numerosi alberi sono crollati, complicando ulteriormente il traffico.

A Ostia una mareggiata ha distrutto la statua della Venere dei Pescatori, simbolo del litorale. Sempre nella zona, un albero è caduto all’altezza di corso Duca di Genova, senza coinvolgere passanti.

Situazione difficile anche a Campobasso, dove il vento ha scoperchiato parte della palestra del quartiere Cep e provocato il crollo di un edificio abbandonato in via Monforte, danneggiando alcune auto parcheggiate. Non si registrano feriti.

In Valle d’Aosta, infine, due scialpinisti tedeschi bloccati dal maltempo sono stati recuperati in elicottero dopo una notte trascorsa in condizioni difficili. Trasportati in ospedale ad Aosta, presentavano lievi sintomi di ipotermia.