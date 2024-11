Maltempo a Rieti: danni, crolli e allagamenti causati da vento e pioggia

Il territorio di Rieti è stato recentemente colpito da una violenta ondata di maltempo caratterizzata da forti raffiche di vento e intense precipitazioni, causando danni significativi, crolli e allagamenti. I Vigili del Fuoco della città, insieme ai distaccamenti di Posta e Poggio Mirteto, sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso su tutto il territorio.

Nella sola giornata di venerdì, sono stati effettuati oltre 40 interventi di soccorso tecnico urgente, tra cui:

- Ripristino di dissesti statici in elementi costruttivi

Servizi di assistenza

Rimozione di ostacoli

Gestione di smottamenti

Mitigazione di danni causati dall'acqua

dall'acqua Messa in sicurezza di alberi pericolanti

Interventi su crolli parziali di manufatti e costruzioni

Contenimento di straripamenti

A Borgo Velino, un'ampia area agricola è stata allagata, mettendo in pericolo un piccolo gregge di ovini. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, salvando gli animali dall'acqua crescente.

Numerose strade provinciali sono state chiuse al traffico a causa della caduta di alberi. Dopo il taglio e la rimozione di rami e piante, la viabilità è stata ripristinata.

In diverse situazioni, i Vigili del Fuoco hanno collaborato con tecnici comunali e provinciali, Vigili Urbani, Polizia Locale, sindaci, Carabinieri e Polizia di Stato per gestire le emergenze legate al maltempo.

