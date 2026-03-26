Infarto, le abitudini quotidiane che riducono il rischio

Nicholas Koemel spiega che piccoli cambiamenti quotidiani riducono il rischio di infarto grazie a sonno, dieta e movimento. Lo studio su 53 mila persone seguite per otto anni mostra effetti concreti già con modifiche minime.

Non servono rivoluzioni per proteggere il cuore. Una ricerca pubblicata sull’European Journal of Preventive Cardiology indica che bastano piccoli cambiamenti nella vita di tutti i giorni per abbassare il rischio di infarto e ictus.

Gli studiosi hanno analizzato i dati di oltre 53 mila persone monitorate per circa otto anni attraverso la UK Biobank. L’attenzione si è concentrata su tre elementi chiave: qualità del sonno, alimentazione e attività fisica.

Leggi anche: Il rumore fa male al cuore - aumenta rischio infarto: gli studi

I risultati mostrano che anche interventi minimi possono avere effetti concreti. Dormire 10-15 minuti in più a notte, muoversi un po’ di più durante la giornata – ad esempio con una camminata veloce o scegliendo le scale – e aumentare il consumo di verdure porta a una riduzione del rischio cardiovascolare fino al 10%.

Quando questi comportamenti vengono rafforzati, i benefici crescono. Il quadro ideale individuato dai ricercatori prevede tra le 8 e le 9 ore di sonno, circa 40 minuti di attività fisica quotidiana e una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura e cereali integrali, con pochi alimenti industriali. In queste condizioni il rischio può diminuire anche oltre il 50%.

Secondo Nicholas Koemel, autore principale dello studio, il punto centrale è la costanza. Modifiche graduali e sostenibili risultano più facili da mantenere rispetto a cambiamenti drastici e improvvisi.

La ricerca è di tipo osservazionale e non stabilisce un rapporto diretto di causa-effetto. Tuttavia conferma una linea sempre più condivisa: migliorare poco ma ogni giorno può contribuire a difendere la salute cardiovascolare nel tempo.