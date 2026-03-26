Suicidio assistito, la decisione di Noelia Castillo dopo lo scontro con il padre

Noelia Castillo, 25 anni, ha scelto l’eutanasia dopo mesi di stop causati dal ricorso del padre. Paraplegica dal 2022 dopo una caduta, oggi 26 marzo mette fine a una lunga attesa segnata da tribunali e dolore quotidiano.

«Voglio solo smettere di soffrire». Con queste parole Noelia Castillo, 25 anni, ha annunciato la sua decisione di ricorrere all’eutanasia. La procedura, autorizzata da tempo, si conclude oggi 26 marzo 2026 dopo una lunga serie di rinvii legati al ricorso presentato dal padre.

Il via libera era arrivato già nel 2024 dalle autorità catalane, che avevano riconosciuto nella giovane una condizione clinica irreversibile. Dopo una caduta dal quinto piano nel 2022, Noelia è rimasta paraplegica, con dolore cronico e una dipendenza totale dagli altri per le attività quotidiane.

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La vicenda giudiziaria ha rallentato tutto. Il padre, Gerónimo Castillo, sostenuto da un’associazione contraria al fine vita, ha tentato di bloccare la decisione della figlia. I tribunali, però, hanno respinto ogni ricorso, fino all’ultima parola arrivata dal Tribunal Supremo, che ha confermato il diritto della giovane a scegliere.

Nel frattempo, Noelia ha raccontato una vita sospesa. «Non riesco più a fare nulla, nemmeno dormire o mangiare», ha spiegato in un’intervista televisiva. Il disagio, ha detto, non riguarda solo il corpo, ma anche la sfera emotiva, segnata da una profonda solitudine.

All’origine di tutto c’è quanto accaduto nel 2022, quando la giovane è stata vittima di una violenza di gruppo. Pochi mesi dopo, in un momento di disperazione, si è lanciata da un edificio riportando la lesione al midollo che ha cambiato la sua vita.

La scelta di ricorrere all’eutanasia ha diviso la famiglia. «Nessuno è d’accordo», ha raccontato Noelia. La madre, inizialmente contraria, ha poi deciso di restarle accanto. «Se non vuole vivere, non posso più oppormi», ha detto, scegliendo di accompagnarla fino all’ultimo momento.