Trump avverte l'Iran, la Casa Bianca prepara nuove mosse e frena sul piano in 15 punti

Donald Trump minaccia l’Iran e lo fa per spingere Teheran ad accettare la sconfitta militare. La Casa Bianca parla di possibili nuovi attacchi più pesanti, mentre circolano indiscrezioni su un piano in 15 punti.

Donald Trump alza il tono contro Teheran. Secondo la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, il presidente americano non starebbe bluffando e sarebbe pronto a colpire duramente l’Iran se non riconoscerà la sconfitta sul campo.

La linea resta però doppia. Da un lato Washington insiste sulla possibilità di un accordo, dall’altro lascia intendere che un rifiuto iraniano porterebbe a un’escalation. «Trump preferisce la pace», ha spiegato Leavitt, aggiungendo che in caso contrario gli attacchi potrebbero essere «più pesanti di prima».

Leggi anche: Trump propone un piano in 15 punti per fermare la guerra tra Stati Uniti e Iran

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un presunto piano in 15 punti attribuito alla Casa Bianca. La stessa Leavitt ha invitato alla prudenza, chiarendo che alcune informazioni diffuse sono parzialmente corrette, mentre altre non corrispondono ai fatti.

Sul fronte diplomatico, Washington sostiene che l’Iran stia cercando un contatto diretto. «Teheran vuole parlare e il presidente è disposto ad ascoltare», ha detto la portavoce, sottolineando che gli Stati Uniti ritengono di essere vicini agli obiettivi fissati per l’operazione militare.

Intanto si muove anche l’agenda internazionale. Trump sarà a Pechino il 14 e 15 maggio 2026 per incontri ufficiali, mentre nei mesi successivi è previsto l’arrivo a Washington del presidente cinese Xi Jinping, ospite della Casa Bianca insieme alla first lady americana.