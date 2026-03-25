Omicidio nel Maryland, arrestato l'atleta Dayton Webber dopo la sparatoria in auto

Dayton Webber è stato arrestato per l’omicidio di Bradrick Wells dopo una sparatoria in auto nel Maryland, nata durante uno spostamento a La Plata. Il giovane atleta, noto per il cornhole, è stato rintracciato in ospedale in Virginia.

Dayton Webber, atleta statunitense conosciuto per la sua storia personale, è finito in manette con l’accusa di aver ucciso un uomo durante una sparatoria avvenuta il 22 marzo a La Plata, nel Maryland. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima è Bradrick Michael Wells, colpito mentre si trovava alla guida di un’auto.

Nel veicolo erano presenti anche due passeggeri seduti sul sedile posteriore. I testimoni hanno raccontato agli agenti che, subito dopo gli spari, Webber avrebbe chiesto loro di aiutarlo a spostare il corpo. I due si sarebbero rifiutati, scendendo dall’auto e allontanandosi dalla scena.

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L’uomo accusato dell’omicidio sarebbe poi fuggito con la vittima ancora nel mezzo. Il corpo di Wells è stato ritrovato circa due ore più tardi in un giardino poco distante dal luogo della sparatoria. Le indagini hanno portato gli agenti fino a un ospedale di Charlottesville, in Virginia, dove Webber è stato individuato e arrestato.

Ora il giovane deve rispondere di accuse pesanti, tra cui omicidio di primo e secondo grado. Gli inquirenti stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e il movente della sparatoria.

Fino a pochi giorni fa, la storia di Webber era legata soprattutto allo sport e alla sua condizione. Nato nel giugno 1998 nel Maryland, aveva subito da neonato l’amputazione di braccia e gambe a causa di una grave infezione. Nonostante questo, nel tempo aveva sviluppato una notevole autonomia, imparando a muoversi senza protesi e a svolgere attività quotidiane in modo indipendente.

Tra le abilità acquisite, anche la guida e l’uso di strumenti complessi. La sua notorietà era cresciuta soprattutto grazie al cornhole, disciplina molto diffusa negli Stati Uniti che consiste nel lanciare sacchetti verso una tavola inclinata con un foro, cercando di centrare il bersaglio o accumulare punti sulla superficie.

Webber era diventato il primo atleta quadruplo amputato a competere a livello professionistico in questo sport, trasformandosi in un simbolo di determinazione. Un percorso ora segnato da accuse gravi che aprono un nuovo capitolo nella sua vicenda personale.