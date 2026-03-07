Maryland, Kenneth e Marilyn Oland morti dopo un incidente d'auto: insieme fino all'ultimo istante

Kenneth e Marilyn Oland, sposati da 70 anni, sono morti in ospedale dopo un incidente stradale nel Maryland. Novant’anni lui, 88 lei, sono stati trovati mano nella mano negli ultimi momenti dopo lo schianto che li aveva gravemente feriti.

Kenneth e Marilyn Oland, marito e moglie da settant’anni, sono morti in ospedale dopo un grave incidente stradale avvenuto il 24 febbraio nel Maryland, negli Stati Uniti. I due anziani coniugi, lui di 90 anni e lei di 88, sono stati trovati mano nella mano negli ultimi momenti della loro vita.

L’incidente è stato segnalato alla polizia locale nel pomeriggio. Kenneth Oland era al volante della loro auto quando il veicolo è stato colpito da un’altra macchina. L’impatto ha provocato ferite molto serie a entrambi, che sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale.

Le condizioni dei due coniugi sono apparse subito critiche. Nonostante l’intervento dei medici, le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi e marito e moglie sono morti poco dopo il ricovero.

I familiari raccontano che negli ultimi istanti i due non si sono mai separati. Quando sono stati assistiti in ospedale, Kenneth e Marilyn si tenevano la mano, un gesto semplice che ha accompagnato la fine di una vita trascorsa insieme.

La coppia si era sposata nel 1955 e aveva costruito una famiglia numerosa. Lascia tre figli, cinque nipoti e sei pronipoti. Il loro matrimonio era durato settant’anni.

La nipote Kristie Hopkins ha ricordato il rapporto tra i due parlando del loro legame: “Si sono scelti ogni giorno”. Secondo la famiglia, questo era il segreto della loro unione durata per tutta la vita.