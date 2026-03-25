Dita Von Teese torna in Italia con Nocturnelle e rilancia il burlesque

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Dita Von Teese torna in Italia con Nocturnelle e racconta come il burlesque sia cambiato grazie a una nuova visione artistica. Due spettacoli a Milano e Roma segnano una fase più matura e ambiziosa della sua carriera.

Dita Von Teese torna in Italia con Nocturnelle e rilancia il burlesque