Little Nightmares – Broken Promises: il corto in stop-motion è stato selezionato per Annecy 2026

Scopri "Broken Promises", il corto in stop-motion di Little Nightmares selezionato ad Annecy 2026. Un viaggio oscuro tra orrori e case delle bambole fatali.

Little Nightmares – Broken Promises è il nuovo progetto cinematografico ispirato all'universo dell'acclamato videogioco horror, recentemente selezionato ufficialmente per l’Annecy International Animation Film Festival 2026. Il cortometraggio, realizzato interamente con la tecnica della stop-motion, gareggerà nella prestigiosa categoria Commissioned Films, segnando un momento storico per il franchise di Bandai Namco che espande i suoi confini narrativi verso il cinema d'animazione d'autore.

Cos’è Broken Promises: trama, cast e il tocco di Guillermo del Toro

Il progetto "Broken Promises" non è una semplice operazione di marketing, ma un'opera artistica profonda nata dalla collaborazione con l’International Animation Center Taller del Chucho dell'Università di Guadalajara. Si tratta di uno studio messicano di fama mondiale, noto per essere stato fondato dal premio Oscar Guillermo del Toro proprio per promuovere l'eccellenza dell'animazione a passo uno. La scelta della stop-motion non è casuale: l'estetica "fatta a mano", fatta di materiali tattili, argilla e tessuti, si sposa perfettamente con le atmosfere grottesche e angoscianti che hanno reso celebre la serie videoludica.

La regia è affidata a due pesi massimi dell'animazione messicana: Sofía Carrillo e Juan Medina. Carrillo è una figura di spicco nel panorama internazionale, celebre per il corto Cerulia (2017) che ha collezionato oltre 20 premi globali grazie alla sua capacità di narrare il perturbante. Juan Medina, dal canto suo, vanta cinque premi Ariel e una carriera costellata di successi come Tío e Salma’s Big Wish. Insieme, i due registi hanno dato vita a una storia che segue una bambina prigioniera in un attico. Nel tentativo di fuggire dalla realtà, la protagonista si rifugia in una casa delle bambole che sembra promettere calore e sicurezza, ma che presto rivela una facciata sinistra, trascinandola in un mondo dove ogni ombra nasconde un potenziale mostro.

Il legame con il videogioco: l'universo di Little Nightmares

Per comprendere l'importanza di questo cortometraggio, è necessario guardare al successo globale di Little Nightmares. Il videogioco originale, sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da Bandai Namco, ha ridefinito il genere horror atmosferico. Il titolo mette i giocatori nei panni di piccoli protagonisti (come Six o Mono) che devono sopravvivere in un mondo sproporzionato e popolato da creature grottesche che incarnano le paure infantili.

Il gioco è diventato un cult grazie alla sua narrazione silenziosa e al design dei personaggi, che evoca un senso di vulnerabilità costante. Broken Promises riprende esattamente questi temi: il contrasto tra l'innocenza dell'infanzia e la crudeltà di un mondo adulto deformato. La partecipazione all'Annecy International Animation Film Festival, considerato il "Cannes dell'animazione", conferma che la visione estetica del gioco ha una dignità cinematografica autonoma, capace di parlare anche a un pubblico che non necessariamente frequenta i controller delle console, ma che apprezza l'animazione di qualità superiore.

L'appuntamento ad Annecy nel giugno 2026 sarà l'occasione per vedere l'opera completa, dopo che un primo teaser mostrato durante il Little Nightmares Showcase Event dello scorso anno aveva già acceso l'entusiasmo dei fan. Il progetto dimostra come il mondo dei videogiochi stia diventando una fucina di storie capaci di influenzare trasversalmente diverse forme d'arte, portando l'orrore fiabesco di Little Nightmares a un nuovo livello di eccellenza visiva.

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