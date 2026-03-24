Little Nightmares Broken Promises ad Annecy con il corto in stop motion

Little Nightmares Broken Promises arriva ad Annecy dopo la selezione ufficiale al festival di animazione grazie alla collaborazione con lo studio messicano Taller del Chucho e alla regia di Sofía Carillo e Juan Medina

Il cortometraggio Broken Promises, legato all’universo di Little Nightmares, è stato scelto per l’Annecy International Animation Film Festival. L’opera sarà presentata nella sezione Commissioned Films dopo il debutto avvenuto lo scorso giugno durante l’evento dedicato al franchise.

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Taller del Chucho, centro di animazione con sede all’Università di Guadalajara fondato da Guillermo del Toro. Lo studio è specializzato nella tecnica stop-motion, che qui viene utilizzata per amplificare l’atmosfera inquietante già tipica della serie.

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Alla regia ci sono Sofía Carillo e Juan Medina. Carillo si è fatta conoscere con Cerulia, corto del 2017 premiato in numerosi festival internazionali. Medina, invece, ha ottenuto cinque premi Ariel tra il 2013 e il 2015 ed è autore di lavori come Tío e Salma’s Big Wish.

La storia segue una bambina rinchiusa in un attico. Per sfuggire alla solitudine si rifugia in una casa delle bambole, attratta da un mondo che sembra rassicurante. Ma, passo dopo passo, emergono dettagli più oscuri: dietro l’apparenza si nasconde una realtà minacciosa, dove ogni ombra può trasformarsi in qualcosa di pericoloso.

Con questo corto, Little Nightmares continua a esplorare il suo immaginario fatto di paure infantili e ambienti distorti, trovando nella lavorazione artigianale della stop-motion un linguaggio visivo ancora più incisivo.