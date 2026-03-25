Drone russo entra in Estonia e colpisce centrale elettrica

Un drone russo entra in Estonia e colpisce una centrale per errore durante la guerra in Ucraina. Nessun ferito e nessun danno alla rete elettrica, ma cresce l’allarme per la sicurezza nei Paesi baltici.

Un drone russo ha violato lo spazio aereo dell’Estonia nelle prime ore del 25 marzo, finendo contro una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nella contea nord-orientale di Ida-Viru. L’impatto è avvenuto alle 3:43, senza causare vittime né danni alla struttura.

Secondo quanto riferito dal Servizio di Sicurezza Interna estone, l’incidente non ha compromesso il funzionamento dell’impianto. Anche la società energetica Enefit Power ha confermato che la produzione e la distribuzione di elettricità non hanno subito interruzioni.

Leggi anche: Ucraina , attacco a Sumy: drone russo colpisce edificio residenziale

Le prime verifiche indicano che il velivolo non fosse diretto verso l’Estonia. La procuratrice generale Astrid Asi ha spiegato che sono in corso accertamenti per chiarire il percorso del drone e le circostanze che lo hanno portato a sconfinare.

Il governo di Tallinn ha convocato una riunione straordinaria per valutare le implicazioni sulla sicurezza nazionale. La ministra della Giustizia Liisa-Ly Pakosta ha annunciato che l’esecutivo analizzerà l’episodio alla luce del conflitto in corso in Ucraina.

Per le autorità estoni, l’accaduto rientra tra le conseguenze indirette della guerra. Il direttore del Servizio di Sicurezza Interna, Margo Palloson, ha avvertito che episodi simili potrebbero ripetersi, considerata la situazione militare nella regione.