Ucraina , attacco a Sumy: drone russo colpisce edificio residenziale

Nella mattina del 30 gennaio 2025, un drone russo ha colpito un edificio multipiano nella città nordorientale ucraina di Sumy, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre nove, tra cui un bambino di sette anni. Il governatore regionale, Volodymyr Artyukh, ha confermato l'accaduto, sottolineando che i soccorritori stanno lavorando sul posto per estrarre eventuali superstiti dalle macerie. Due corpi sono stati recuperati intorno alle 7:00 ora locale.

L'attacco ha distrutto cinque appartamenti e danneggiato oltre venti automobili. Le autorità hanno riferito che dodici balconi sono stati distrutti nell'attacco. I video dell'incidente mostrano danni significativi tra il sesto e il settimo piano dell'edificio.

Il 22 novembre 2024, un attacco con droni russi ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre dodici nella città. Inoltre, il 28 settembre 2024, un doppio attacco con droni su un centro medico a Sumy ha provocato almeno nove morti e ventuno feriti.

