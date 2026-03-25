AURORA canta per World of Warcraft Midnight con A Place To Call Home

AURORA firma una nuova canzone per World of Warcraft, nata per accompagnare l’espansione Midnight e raccontare il bisogno di casa. Il brano unisce voce eterea e orchestrazioni epiche pensate per il mondo di Azeroth.

La cantante norvegese AURORA entra nell’universo di World of Warcraft con “A Place To Call Home”, brano originale realizzato insieme al team musicale di Blizzard. La canzone accompagna l’arrivo dell’espansione Midnight e segna un nuovo incontro tra musica pop e videogioco.

Il pezzo nasce dalla collaborazione con Brendon Williams e Laura Intravia e mette al centro il tema della ricerca di un luogo sicuro. Tra arrangiamenti orchestrali e una produzione dal taglio cinematografico, la voce dell’artista si muove tra toni intimi e aperture più ampie, pensate per adattarsi agli scenari di Azeroth.

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Il concetto di casa, nel brano, non si limita a uno spazio fisico. Diventa piuttosto un legame emotivo, una comunità, qualcosa da proteggere. Un’idea che si lega direttamente alla storia del gioco, dove milioni di utenti da anni riconoscono nel mondo virtuale un punto di riferimento.

L’uscita è accompagnata da un video musicale che alterna immagini legate allo stile visivo di AURORA e ambientazioni iconiche del gioco. Il risultato è un racconto che mette insieme realtà e fantasia, pensato sia per chi segue la cantante sia per chi conosce da tempo il titolo Blizzard.

La collaborazione arriva in un momento chiave per il gioco, con l’avvio della saga chiamata The Worldsoul Saga. In Midnight i giocatori tornano in aree storiche come le Terre Alte di Arathi per affrontare una nuova minaccia. La presenza di A Place To Call Home rafforza il lato emotivo della narrazione, affiancando l’azione con una dimensione più riflessiva.

Il brano è disponibile sulle principali piattaforme digitali, da Spotify ad Apple Music fino ad Amazon Music. Pensato per funzionare sia durante il gioco sia come ascolto autonomo, punta a raggiungere anche chi non ha mai esplorato Azeroth ma è attratto dalla voce e dallo stile dell’artista.