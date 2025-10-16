World of Warcraft: contenuti terza settimana Midnight disponibili
L'alfa di World of Warcraft: Midnight continua questa settimana con nuovi contenuti disponibili per i test. Scoprite qui sotto cosa c'è di nuovo nella terza settimana:
In arrivo:
- Intervallo di livello: 83-88
- I giocatori e le giocatrici che hanno partecipato alla settimana precedente vedranno ancora il proprio personaggio, ma consigliamo di crearne uno nuovo tramite i modelli preimpostati.
- Parlate con la Gentilmucca delle Missioni per passare ai contenuti attualmente disponibili nella build.
- Zone e missioni: Harandar; Boschi di Cantoeterno rinnovati
- Questa giungla primordiale piena di funghi, alla convergenza delle radici degli Alberi del Mondo di Azeroth, è la casa dei solitari e antichi Haranir.
- I Boschi di Cantoeterno tornano disponibili per ospitare una parte della campagna della storia di Harandar.
- Spedizioni:
- Valle Accecante
- Golfo della Memoria
- È possibile accedere alle spedizioni con lo strumento Ricerca delle Spedizioni.
- Scorribande:
- Fossa del Risentimento
- Golfo della Memoria
Contenuti della settimana precedente non più disponibili:
- Zona: Zul'aman
- Incursione: Belo'ren, Prole di Al'ar (Marcia su Quel'Danas)
Continuate a seguire gli aggiornamenti sui cambi in arrivo sulle build di test sul sito di World of Warcraft e anche sui forum dedicati allo sviluppo.