World of Warcraft: contenuti terza settimana Midnight disponibili

Giuseppe Saieva | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
L'alfa di World of Warcraft: Midnight continua questa settimana con nuovi contenuti disponibili per i test. Scoprite qui sotto cosa c'è di nuovo nella terza settimana:

In arrivo:

  • Intervallo di livello: 83-88
    • I giocatori e le giocatrici che hanno partecipato alla settimana precedente vedranno ancora il proprio personaggio, ma consigliamo di crearne uno nuovo tramite i modelli preimpostati.
      • Parlate con la Gentilmucca delle Missioni per passare ai contenuti attualmente disponibili nella build.
  • Zone e missioni: Harandar; Boschi di Cantoeterno rinnovati
    • Questa giungla primordiale piena di funghi, alla convergenza delle radici degli Alberi del Mondo di Azeroth, è la casa dei solitari e antichi Haranir.
    • I Boschi di Cantoeterno tornano disponibili per ospitare una parte della campagna della storia di Harandar.
  • Spedizioni:
    • Valle Accecante
    • Golfo della Memoria
    • È possibile accedere alle spedizioni con lo strumento Ricerca delle Spedizioni.
  • Scorribande:
    • Fossa del Risentimento
    • Golfo della Memoria

Contenuti della settimana precedente non più disponibili:

  • Zona: Zul'aman
  • Incursione: Belo'ren, Prole di Al'ar (Marcia su Quel'Danas)

Continuate a seguire gli aggiornamenti sui cambi in arrivo sulle build di test sul sito di World of Warcraft e anche sui forum dedicati allo sviluppo.