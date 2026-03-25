Sparatoria in scuola a Lázaro Cárdenas, studente 15enne uccide due donne

Un ragazzo di 15 anni ha ucciso due donne in una scuola di Lázaro Cárdenas dopo essere stato respinto all’ingresso per un ritardo. Il giovane, armato con un fucile militare, aveva pubblicato video con armi poche ore prima.

Un adolescente di 15 anni ha aperto il fuoco all’interno di una scuola privata di Lázaro Cárdenas, nello stato messicano di Michoacán, uccidendo due donne. Il ragazzo, iscritto allo stesso istituto, è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine.

Le vittime sono María Del Rosario S., 36 anni, e Tatiana B., 37. Le autorità non hanno chiarito subito il loro incarico nella scuola, ma da fonti locali emerge che una fosse insegnante e l’altra lavorasse nell’area amministrativa.

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Sul posto gli investigatori hanno trovato un fucile calibro 5.56 con caricatore, un’arma considerata in dotazione alle forze armate. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe entrato armato di un AR-15 e avrebbe sparato contro il personale scolastico.

All’origine del gesto ci sarebbe un diverbio avvenuto poco prima dell’ingresso. Il giovane sarebbe stato bloccato perché arrivato in ritardo e avrebbe reagito sostenendo di essere vittima di molestie.

Alcune ore prima della sparatoria, il minorenne aveva pubblicato sui social video in cui mostrava un’arma da fuoco. Le indagini sono ora in corso per chiarire come sia entrato in possesso del fucile e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.