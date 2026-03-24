Dino Signori morto a 90 anni, il fondatore della Sidi che ha rivoluzionato scarpe e stivali sportivi

Dino Signori è morto a 90 anni dopo una vita dedicata alle calzature sportive, trasformando un piccolo laboratorio in un marchio globale. Partì da giovane artigiano e contribuì alla nascita del polo produttivo di Montebelluna.

Si è spento a 90 anni Dino Signori, imprenditore veneto e fondatore della Sidi, azienda di Maser in provincia di Treviso diventata un punto di riferimento mondiale per stivali da motociclismo e scarpe tecniche per ciclismo e montagna.

La sua storia parte da lontano. A vent’anni lasciò le competizioni ciclistiche e scelse di mettersi al lavoro in un piccolo laboratorio artigianale. Realizzava a mano tomaie e suole, che poi vendeva nei mercati locali, costruendo passo dopo passo la propria attività.

Leggi anche: È morto Rodion Shchedrin, il grande compositore russo che ha rivoluzionato il Novecento

Da quell’esperienza nacque la Sidi, marchio che negli anni ha conquistato atleti e professionisti in tutto il mondo, diventando sinonimo di qualità e innovazione nel settore delle calzature sportive.

L’azienda ha avuto un ruolo decisivo nello sviluppo del distretto dello sportsystem di Montebelluna, area oggi riconosciuta a livello internazionale e sede di numerosi brand del comparto.

Alla famiglia sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di imprenditori e istituzioni del Veneto, a testimonianza del legame costruito nel tempo e dell’impronta lasciata da Signori nel territorio e nell’industria.