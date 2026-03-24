Vicenza, paziente aggredisce medici e polizia al pronto soccorso arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni ha aggredito medici e agenti al pronto soccorso di Vicenza dopo un episodio di forte agitazione. Nella notte ha sputato sul personale, morso una guardia e colpito i poliziotti intervenuti.

Notte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove un uomo di 31 anni ha dato in escandescenze prendendo di mira il personale sanitario. L’episodio si è verificato tra il 23 e il 24 marzo, quando il paziente ha iniziato a sputare contro medici e operatori presenti in reparto.

L’allarme è partito dalla dottoressa di turno, che ha chiesto l’intervento della sicurezza interna. Un vigilante ha tentato di riportare la calma, ma durante il tentativo di contenimento è stato morso al braccio. Il 31enne, ancora agitato, continuava a dimenarsi rendendo difficile ogni intervento.

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Quando sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, la situazione non si è placata. L’uomo, che non aveva bisogno di ulteriori accertamenti medici, è stato accompagnato in Questura per i controlli. Durante il tragitto ha reagito con violenza, spingendo un poliziotto e colpendone un altro con un calcio al ginocchio.

Anche all’interno dell’auto di servizio ha mantenuto un comportamento aggressivo, prendendo a testate il divisorio in plexiglass. Una volta arrivato negli uffici della polizia ha sferrato un pugno al petto di un agente, aggravando la sua posizione.

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato arrestato con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. È stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha espresso solidarietà al vigilante e al personale sanitario coinvolto. Ha definito inaccettabili gli episodi di violenza negli ospedali, ribadendo la necessità di garantire sicurezza a medici e operatori impegnati nell’emergenza.