Gf Vip, Rosario Guglielmi reagisce al bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Rosario Guglielmi commenta il bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Gf Vip dopo la rottura, reagendo sui social con un gesto ironico e un messaggio diretto durante la notte tra il 23 e il 24 marzo.

Il primo bacio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 arriva nella notte tra il 23 e il 24 marzo. Protagonisti Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che nella Casa si lasciano andare a un momento di passione.

Fuori dal reality, la scena non passa inosservata. Rosario Guglielmi, ex compagno di Lucia, pubblica su Instagram una storia che suona come una risposta. Seduto con una tazzina di caffè in mano, accompagna il video con una frase secca: «La risposta a ogni problema? Sti cai».

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Il gesto, semplice ma eloquente, arriva poche ore dopo la diffusione delle immagini del bacio. Un modo diretto per prendere le distanze da quanto accade nella Casa e chiudere ogni possibile interpretazione.

La relazione tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo era già finita dopo l’esperienza a Temptation Island. Nel programma i due avevano scelto di separarsi, anche se in seguito c’era stato un breve riavvicinamento.

Dopo il reality, per Guglielmi si era parlato anche di un possibile ruolo da tronista, poi sfumato proprio per via di quel tentativo di ritorno con Lucia. Lei, ospite in tv, aveva raccontato di aver cercato più volte un confronto: «Mi sono presentata sotto casa sua, ma spesso non ha voluto incontrarmi».