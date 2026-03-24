GF Vip, bacio a sorpresa tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo nella notte

Renato Biancardi e Lucia Ilardo si baciano nella notte al GF Vip dopo una serata complice tra scherzi e confidenze. Il gesto sorprende perché entrambi, fino a pochi giorni prima, sembravano interessati ad altri concorrenti.

Un bacio improvviso rompe gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono avvicinati fino a lasciarsi andare sotto le coperte, dopo ore trascorse insieme tra risate e complicità con gli altri concorrenti.

I due hanno aspettato lo spegnimento delle luci per cercare un momento di intimità, ma le telecamere hanno comunque ripreso la scena. Nonostante il tentativo di Biancardi di coprirsi, il bacio è stato visto dai telespettatori più attenti che seguivano la diretta.

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La scena ha spiazzato il pubblico. Negli ultimi giorni, infatti, entrambi avevano mostrato interesse per altre persone all’interno della Casa. Biancardi sembrava puntare su Ibiza Altea, mentre lei ora appare sempre più vicina a Nicolò Brigante.

Anche Lucia era stata accostata ad altri concorrenti, alimentando dinamiche diverse. Il gesto con Renato cambia ora gli equilibri e apre nuovi scenari tra gli inquilini.

Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno criticato la scelta di Lucia, definendola opportunista e poco coerente. Altri hanno invitato Biancardi alla prudenza, temendo che possa rimanere deluso.

Il bacio notturno ha quindi acceso il dibattito tra i fan del reality, dividendo il pubblico e rimettendo in discussione le alleanze nate negli ultimi giorni.