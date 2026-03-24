Bridgerton, Netflix conferma la stagione 5 con Francesca protagonista
Bridgerton torna con la stagione 5 e mette al centro Francesca, che dopo la morte del marito riparte da un nuovo legame con Michaela Stirling, come anticipato dalle prime immagini diffuse da Netflix.
La serie Bridgerton proseguirà con una quinta stagione. Netflix ha annunciato l’avvio della produzione con un breve video, senza indicare ancora una data di uscita. Il nuovo capitolo porterà al centro della storia Francesca Bridgerton.
La trama si concentrerà sulla sua vita dopo la perdita del marito John. Francesca, diventata Contessa di Kilmartin, affronterà un nuovo percorso sentimentale. Le prime immagini diffuse lasciano intravedere il suo legame con Michaela Stirling, cugina del defunto marito.
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Con questa stagione, Francesca diventa il quinto membro della famiglia a guidare il racconto. In precedenza la serie aveva dedicato i suoi episodi principali a Daphne, Anthony, Colin e Benedict, seguendo l’ordine dei romanzi di Julia Quinn.