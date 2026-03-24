Roma, in vendita il palazzo di Giovanni Paolo II vicino al Quirinale

A Roma è in vendita il palazzo dove visse Karol Wojtyla prima di diventare Papa Giovanni Paolo II, messo sul mercato per 30 milioni. L’edificio, vicino al Quirinale, include una chiesa sconsacrata e un raro giardino privato.

Nel centro di Roma, a pochi passi dal Quirinale, è stato messo in vendita un palazzo storico legato alla figura di Karol Wojtyla. Qui, tra il 1946 e il 1948, il futuro Papa Giovanni Paolo II visse e studiò durante il suo percorso di formazione ecclesiastica.

L’edificio, che si estende per circa 3.000 metri quadrati interni, è proposto sul mercato per 30 milioni di euro. La proprietà comprende anche una chiesa sconsacrata del Seicento e un giardino privato di oltre 600 metri quadrati, una presenza rara in questa zona della capitale.

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Le origini del complesso risalgono ai primi anni del XVII secolo, quando i Carmelitani Scalzi di Spagna acquistarono alcune strutture lungo l’attuale via del Quirinale per realizzare un convento. Dopo l’occupazione francese del 1809, i religiosi furono costretti a lasciare il luogo, che passò in seguito alle Suore Adoratrici Perpetue fino alla metà dell’Ottocento.

Nel 1846 il palazzo venne trasformato nella sede del Pontificio Collegio Belga, funzione che ha mantenuto per lungo tempo e che ne ha segnato la storia più recente. Proprio in questo contesto Wojtyla trascorse anni decisivi per la sua formazione spirituale e culturale.

L’immobile si sviluppa su cinque piani fuori terra, oltre a una soffitta e a un livello interrato. Gli ambienti interni conservano elementi architettonici di pregio, come soffitti a volta al piano terra e decorazioni a cassettoni nei saloni affacciati su via del Quirinale.

All’interno è inglobata una chiesa sconsacrata con ingresso diretto dalla strada. La struttura presenta una pianta centrale a croce greca, con un ottagono sostenuto da pilastri corinzi dorati. La cupola emisferica, illuminata da più aperture, termina con una lanterna decorata con la colomba dello Spirito Santo.

Le decorazioni pittoriche includono opere attribuite a Pietro Nelli, artista attivo a Roma nel primo Settecento e autore di ritratti papali. Le lunette sopra gli altari laterali conservano scene di particolare valore storico.

Uno degli elementi più esclusivi è lo spazio esterno: dal piano terra si accede a un giardino privato con alberi da frutto, tra cui limoni e aranci, e un pergolato centrale che crea una zona ombreggiata. L’area è circondata da vegetazione ornamentale che garantisce riservatezza in un contesto urbano densamente costruito.

L’intero complesso rappresenta una testimonianza di oltre quattro secoli di storia religiosa e istituzionale, inserita in uno dei quartieri più rappresentativi della città.