Irlanda del Nord, avversaria dell'Italia nei playoff senza Bradley e con pochi giocatori di Premier League

L’Irlanda del Nord sfida l’Italia nei playoff Mondiali 2026 senza Bradley, fermo per infortunio al ginocchio. La squadra di O’Neill arriva con pochi giocatori di Premier League e una rosa composta in gran parte da elementi delle serie minori inglesi.

L’Italia di Gattuso si prepara ad affrontare l’Irlanda del Nord nel primo turno dei playoff per il Mondiale 2026. La selezione guidata da Michael O’Neill presenta un livello tecnico inferiore rispetto agli azzurri, ma resta una squadra da non sottovalutare per organizzazione e spirito competitivo.

La rosa nordirlandese conta appena due elementi provenienti dalla Premier League: il terzino Trai Hume, in forza al Sunderland, e il centrocampista Justin Devenny del Crystal Palace. Tra i convocati figura anche Kieran Morrison, tesserato con il Liverpool, ma impegnato con la formazione riserve nel campionato Premier League 2.

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Il gruppo è composto in larga parte da giocatori delle categorie inferiori: quattordici militano nella Championship inglese, otto nella terza serie e uno nella Serie B tedesca. Presente anche un elemento del massimo campionato scozzese, segno di una squadra costruita più su solidità che su talento individuale.

L’assenza più pesante riguarda Conor Bradley, terzino del Liverpool e punto di riferimento della squadra, fuori per la rottura del legamento crociato anteriore rimediata a gennaio. Un colpo significativo per O’Neill, soprattutto considerando il momento positivo che il giocatore stava vivendo nel club inglese.

Non sarà della partita nemmeno il giovane Chris Atherton, centrocampista classe 2008 di proprietà del Chelsea. Il talento, che aveva già esordito tra i professionisti a soli 13 anni con il Glenavon, ha scelto di rappresentare l’Irlanda dopo aver giocato nelle giovanili nordirlandesi.

Per la sfida in programma a Bergamo, il probabile undici vede Conor Hazard tra i pali. In difesa spazio a McConnell, McNair e Brown, con Lewis sulla fascia sinistra e Hume a destra. A centrocampo agirà Lyons in cabina di regia, affiancato da Galbraith e McDonnell. In avanti la coppia formata da Donley e Price, quest’ultimo autore di sette gol stagionali in Championship e principale riferimento offensivo.