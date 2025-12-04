Italia verso i Playoff Mondiali 2026: sfida con l'Irlanda del Nord a Bergamo

La Nazionale italiana torna alla New Balance Arena di Bergamo per la semifinale dei playoff Mondiali 2026, in programma giovedì 26 marzo alle 20.45. A sei mesi dalla larga vittoria per 5-0 contro l’Estonia, coincisa con il debutto in panchina di Gennaro Gattuso, gli Azzurri ritrovano uno stadio che negli anni si è rivelato particolarmente favorevole.

Nei precedenti disputati a Bergamo, l’Italia è infatti imbattuta: quattro partite, due successi per 5-0 — uno contro l’Estonia e l’altro contro Malta nel gennaio 1987 — e due pareggi per 1-1, registrati nell’amichevole con la Turchia nel 2006 e nella sfida di Nations League contro i Paesi Bassi nell’ottobre 2020.

Il bilancio complessivo contro l’Irlanda del Nord segna 11 confronti: 7 vittorie per l’Italia, 3 pareggi e una sola sconfitta, quella datata 15 gennaio 1958 a Belfast, costata l’accesso al Mondiale svedese. Proprio a Belfast si è giocato anche l’ultimo incontro tra le due nazionali, lo 0-0 del novembre 2021 nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, risultato che portò gli Azzurri agli spareggi.