Mal di testa ignorati per anni, poi la scoperta del tumore cerebrale

Luke Taylor ha scoperto un tumore al cervello dopo dieci anni di diagnosi sbagliate. I medici parlavano di emicrania, ma i sintomi peggioravano fino al ricovero urgente e a un intervento che gli ha salvato la vita.

Per oltre un decennio, Luke Taylor, 27 anni, ingegnere civile di Warrington, in Inghilterra, ha convissuto con dolori sempre più forti. Mal di testa continui, nausea persistente e lunghi periodi a letto senza riuscire a muoversi. Nonostante le visite, i medici hanno sempre parlato di semplici emicranie.

Col passare del tempo però la situazione è peggiorata. Gli episodi di vomito si prolungavano per giorni e il dolore diventava insopportabile. «Mi dicevano che ero in salute, ma io stavo sempre peggio», ha raccontato. Una condizione che lo ha portato a chiedere con insistenza esami più approfonditi.

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La svolta arriva nel luglio 2025, quando ottiene finalmente una risonanza magnetica. L’esame rivela un emangioblastoma, un raro tumore cerebrale che rappresenta circa il 2% dei casi. Nel suo caso era già molto esteso. I medici gli spiegano che senza un intervento immediato avrebbe avuto pochi giorni di vita.

Nel giro di una settimana viene operato. L’intervento dura nove ore, ma durante la fase post-operatoria si verifica una grave complicazione: un’emorragia cerebrale che rende necessario un secondo intervento d’urgenza. Quando la compagna Nia Jones lo rivede, Luke fatica a parlare e non riesce ad aprire gli occhi.

Dopo 18 giorni di ricovero, inizia una lunga riabilitazione. Deve imparare di nuovo a camminare, parlare e usare le mani. «Non riusciva nemmeno a vestirsi o a mangiare da solo», ha spiegato Nia. Mesi difficili, segnati da frustrazione e fatica.

A novembre 2025 arriva la notizia decisiva: il tumore è stato completamente rimosso. «Ho pianto dalla gioia», ha raccontato Luke. Oggi è ancora seguito dai medici e dovrà sottoporsi a controlli per anni.

Insieme alla compagna ha avviato una raccolta fondi per sostenere la ricerca e richiamare l’attenzione sui sintomi trascurati. L’obiettivo è evitare che altri pazienti restino senza diagnosi per così tanto tempo.