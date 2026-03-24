Micol Olivieri denuncia rischio strade a Roma dopo incidente sfiorato al figlio

Micol Olivieri racconta che il figlio Samuel ha rischiato di essere investito sotto casa a Roma a causa di un’auto lanciata ad alta velocità. L’episodio è avvenuto mentre il bambino stava per attraversare la strada.

Paura a Roma per Micol Olivieri, che ha visto il figlio Samuel sfiorare un investimento proprio davanti casa. L’attrice e influencer ha raccontato sui social quanto accaduto, descrivendo attimi di forte tensione mentre il bambino stava per attraversare la strada.

L’episodio risale a lunedì 23 marzo 2026. Le scuole erano chiuse per via dei seggi elettorali e il piccolo aveva deciso di trascorrere qualche ora al parco con un amico. Il padre avrebbe dovuto accompagnarlo, mentre Micol era impegnata a sistemare l’auto sotto casa.

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Proprio in quel momento, una Smart è sopraggiunta a velocità sostenuta lungo la via. Samuel stava per attraversare quando l’auto gli è passata accanto a pochi centimetri. «Mi si è gelato il sangue», ha raccontato la madre, ancora scossa per quanto visto.

Dopo lo spavento, Olivieri ha voluto richiamare l’attenzione sulla sicurezza nelle strade residenziali. Ha parlato di auto che sfrecciano anche in zone dove è frequente la presenza di bambini e anziani, sottolineando come il rischio sia costante anche davanti casa.

Il bambino non ha riportato conseguenze, ma l’episodio ha lasciato il segno. L’attrice ha invitato gli automobilisti a rallentare e a prestare maggiore attenzione, soprattutto nei quartieri dove le vie sembrano tranquille ma possono nascondere situazioni pericolose.