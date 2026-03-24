Micol Olivieri denuncia rischio strade a Roma dopo incidente sfiorato al figlio

Anna Gallo | 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Micol Olivieri racconta che il figlio Samuel ha rischiato di essere investito sotto casa a Roma a causa di un’auto lanciata ad alta velocità. L’episodio è avvenuto mentre il bambino stava per attraversare la strada.

Micol Olivieri
Micol Olivieri denuncia rischio strade a Roma dopo incidente sfiorato al figlio

Paura a Roma per Micol Olivieri, che ha visto il figlio Samuel sfiorare un investimento proprio davanti casa. L’attrice e influencer ha raccontato sui social quanto accaduto, descrivendo attimi di forte tensione mentre il bambino stava per attraversare la strada.

L’episodio risale a lunedì 23 marzo 2026. Le scuole erano chiuse per via dei seggi elettorali e il piccolo aveva deciso di trascorrere qualche ora al parco con un amico. Il padre avrebbe dovuto accompagnarlo, mentre Micol era impegnata a sistemare l’auto sotto casa.

Leggi anche: Morto in incidente sull'Olimpica a Roma - rischio processo per 3 funzionari comunali

Proprio in quel momento, una Smart è sopraggiunta a velocità sostenuta lungo la via. Samuel stava per attraversare quando l’auto gli è passata accanto a pochi centimetri. «Mi si è gelato il sangue», ha raccontato la madre, ancora scossa per quanto visto.

Micol Olivieri denuncia rischio strade a Roma dopo incidente sfiorato al figlio

Dopo lo spavento, Olivieri ha voluto richiamare l’attenzione sulla sicurezza nelle strade residenziali. Ha parlato di auto che sfrecciano anche in zone dove è frequente la presenza di bambini e anziani, sottolineando come il rischio sia costante anche davanti casa.

Il bambino non ha riportato conseguenze, ma l’episodio ha lasciato il segno. L’attrice ha invitato gli automobilisti a rallentare e a prestare maggiore attenzione, soprattutto nei quartieri dove le vie sembrano tranquille ma possono nascondere situazioni pericolose.