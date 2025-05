Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in via definitiva per l'incidente a Roma del 2016

Home / Social News / Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in via definitiva per l'incidente a Roma del 2016

Dopo anni di attesa e incertezze, una sentenza definitiva ridona serenità a Davide Rossi, figlio del celebre Vasco. Assolto da ogni accusa riguardante un incidente stradale avvenuto a Roma nel 2016, la sua storia ora può finalmente volgere alla speranza e alla ripartenza. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso.

Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi, è stato assolto in via definitiva per l’incidente stradale avvenuto a Roma nel settembre 2016. La Corte di Cassazione ha confermato quanto stabilito in precedenza dalla Corte d’Appello della capitale, archiviando ogni accusa a suo carico.

La verità emersa dopo anni di processo

L’inchiesta riguardava presunte lesioni personali e omissione di soccorso, ipotesi che si sono rivelate infondate. «Grazie alla magistratura giustizia è fatta – ha dichiarato Davide Rossi – siamo stati fiduciosi, la verità è venuta fuori, sono stato assolto. Sono molto contento, mi sono tolto un grande peso, mi fa solo ancora male il ricordo di alcuni titoli di giornale che, approfittandosi del cognome, mi davano per colpevole ancora prima che i fatti venissero verificati».

All’indomani della notizia, è intervenuto anche Vasco Rossi con parole di affetto e sostegno per il figlio: «Contrariamente a ogni ed eventuale pensiero prevenuto nei suoi confronti, Davide è una brava persona e un padre affettuoso di quattro bambini. Vive con la sua compagna e conduce una vita semplice e onesta. Non ha mai fatto del male a nessuno, io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Comprendo le sue ferite ancora aperte di innocente messo alla gogna dai media».

