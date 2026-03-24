Avvocata uccisa a colpi di pistola davanti al tribunale di Johannesburg

Chinette Gallichan è stata uccisa a Johannesburg mentre si recava in tribunale per lavoro. La 35enne avvocata è stata colpita a distanza ravvicinata davanti agli uffici della Commissione, poco dopo essere scesa dall’auto.

Una donna di 35 anni, Chinette Gallichan, è stata assassinata lunedì mattina, 23 marzo 2026, nel centro di Johannesburg. L’agguato è avvenuto intorno alle 9 davanti agli uffici della Commissione per la Conciliazione, la Mediazione e l’Arbitrato, all’angolo tra Fox Street e Joubert Street.

Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo si è avvicinato mentre l’avvocata stava scendendo dall’auto e ha aperto il fuoco a distanza ravvicinata. Subito dopo è fuggito a piedi, riuscendo poi a dileguarsi salendo su un veicolo. Le indagini sono in corso.

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Gli investigatori ipotizzano una rapina, anche se alla vittima non risulta sia stato portato via nulla. Un dettaglio che lascia aperte altre piste sul movente dell’omicidio.

Gallichan lavorava nello studio legale Sibanye-Stillwater, occupandosi di contenziosi nel diritto del lavoro. Seguiva cause legate a stipendi non pagati e licenziamenti illegittimi. Proprio quella mattina avrebbe dovuto rappresentare alcuni lavoratori che chiedevano un risarcimento a una società mineraria.

La 35enne aveva studiato giurisprudenza all’Università del Sudafrica e aveva poi conseguito con lode un diploma post-laurea in diritto del lavoro all’Università di Johannesburg.

Oltre alla carriera legale, era appassionata di corsa. Nel 2023 aveva partecipato alla maratona Sanlam di Città del Capo, chiudendo la gara in 4 ore, 18 minuti e 57 secondi. Insieme al marito faceva parte del Run Zone Athletics Club e partecipava a competizioni in diverse città del Paese.