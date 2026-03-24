Savona, tenta di avvelenare la suocera con veleno per topi arrestata 48enne

Una donna di 48 anni è accusata di aver avvelenato la suocera con veleno per topi per settimane, causando ripetuti ricoveri. L’indagine è partita dai medici dopo valori del sangue anomali riscontrati nell’anziana invalida.

Avrebbe mescolato veleno per topi nei pasti della suocera, una 73enne invalida, provocandole malori ripetuti e diversi ricoveri. Con questa accusa una donna di 48 anni è stata fermata dalla polizia a Savona. Per lei il giudice ha disposto l’allontanamento dalla casa, il divieto di avvicinamento alla vittima e il braccialetto elettronico.

L’inchiesta è partita dopo una segnalazione dell’azienda sanitaria locale, insospettita dai continui accessi in ospedale dell’anziana. Gli esami hanno evidenziato valori del sangue fuori norma e la presenza di sostanze riconducibili a componenti chimici usati nei topicidi.

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Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, coordinati dalla Procura, l’assunzione delle sostanze nocive sarebbe avvenuta più volte e per un periodo prolungato. La vittima era assistita in casa proprio dalla nuora, che sarebbe stata l’unica a occuparsi di lei quotidianamente.

Durante una perquisizione nell’abitazione familiare gli agenti hanno trovato una confezione di topicida nascosta in un ripostiglio. Il prodotto contiene principi compatibili con quelli rilevati nel sangue della 73enne.

Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare se altri familiari possano aver avuto un ruolo o essere a conoscenza di quanto accaduto.