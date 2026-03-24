Mara Venier lascia il superattico a Roma e si trasferisce a Ponte Milvio

Mara Venier ha lasciato il superattico di Roma per esigenze legate alla salute del marito Nicola Carraro. Trasloco rapidissimo tra Milano e la Capitale, concluso in appena un giorno con ancora molti lavori da completare nella nuova casa.

Mara Venier ha cambiato casa a Roma insieme al marito Nicola Carraro, lasciando il noto attico con vista su San Pietro dove la coppia viveva da anni. Il trasferimento è avvenuto in tempi record, tanto da sorprendere anche chi li segue da vicino.

È stato Carraro a raccontare tutto sui social, parlando di un trasloco completato in sole 24 ore. Gli oggetti arrivavano da Milano, città in cui i due avevano trascorso circa un anno nel 2025 per permettere a lui di seguire alcune cure. «Una cosa incredibile», ha scritto, sottolineando la rapidità dello spostamento.

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La nuova abitazione si trova nella zona di Ponte Milvio, quartiere dove viveva da tempo Enrica Bonaccorti. Proprio lei aveva dato una mano a Venier nella ricerca della casa, mostrando entusiasmo quando la scelta era ricaduta su un immobile vicino alla sua abitazione.

Il trasferimento, in realtà, non è arrivato all’improvviso. La conduttrice aveva già accennato alla decisione in una recente intervista, parlando di un cambiamento necessario, anche se non voluto. Un passaggio che, a quanto emerge, sarebbe legato soprattutto a motivi pratici.

Secondo quanto raccontato, la scelta di lasciare il piano alto sarebbe collegata alle condizioni di salute di Carraro e alla necessità di una casa più comoda e facilmente accessibile. Un cambiamento dettato quindi da esigenze concrete, più che da preferenze personali.

Il trasloco non è ancora del tutto concluso. Carraro ha spiegato che restano molte cose da sistemare nella nuova abitazione, segno che il lavoro per rendere la casa definitiva è ancora in corso.