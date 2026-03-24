Missile iraniano su Tel Aviv, sei feriti mentre Israele colpisce il Libano

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Un missile lanciato dall’Iran colpisce Tel Aviv e ferisce sei persone, mentre i negoziati con gli Stati Uniti restano incerti e Israele prosegue i raid in Libano con vittime a sud di Beirut.

Missile iraniano su Tel Aviv, sei feriti mentre Israele colpisce il Libano