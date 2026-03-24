Missile iraniano su Tel Aviv, sei feriti mentre Israele colpisce il Libano
Un missile lanciato dall’Iran colpisce Tel Aviv e ferisce sei persone, mentre i negoziati con gli Stati Uniti restano incerti e Israele prosegue i raid in Libano con vittime a sud di Beirut.
Un attacco missilistico partito dall’Iran ha raggiunto Tel Aviv causando il ferimento di sei persone. L’episodio si inserisce in una nuova giornata di tensione, martedì 24 marzo, segnata anche da contatti diplomatici ancora in corso tra Washington e Teheran.
Secondo quanto riferito dalla polizia, il vettore era un missile balistico con una testata di circa cento chili di esplosivo. L’impatto ha provocato danni a edifici e veicoli, con soccorsi intervenuti rapidamente nelle aree colpite.
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Nel frattempo Israele ha continuato le operazioni militari in Libano. Un raid aereo ha interessato la zona a sud di Beirut, colpendo la città di Bshamoun, nel distretto di Aley.
Il bilancio dell’attacco, comunicato dal ministero della Sanità libanese, è di almeno due morti. Le operazioni si inseriscono in una fase di scontri che coinvolge più fronti e mantiene alta la tensione nella regione.